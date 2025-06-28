المعارضة التركية تطالب ألمانيا بدعمها ضد الحكومة

برلين- (د ب أ)

دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزيل، ألمانيا إلى دعم المعارضة في بلاده وسط تزايد القمع الحكومي.

وقال أوزيل، خلال مشاركته كضيف في المؤتمر العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في برلين: "أثار صعود حزب الشعب الجمهوري ذعر الحكومة. منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، صعّدت الحكومة ضغوطها وهجماتها بشكل كبير على حزبنا والمعارضة الاجتماعية".

تجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري التركي هو حزب شقيق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني.

وعقب خطاب حماسي ألقاه أوزيل، أقر المؤتمر العام بالإجماع اقتراحا يدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المحتجز منذ 19 مارس/آذار الماضي، وجميع السجناء السياسيين الآخرين في تركيا.

وأكد أوزيل على هدف العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي، وقال إن حزبه يسعى جاهدا لبناء تركيا ديمقراطية قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأضاف أوزيل في المؤتمر: "نعيش في زمن يسوده غموض كبير. الديمقراطية مهددة عالميا. تتزايد التوترات الجيوسياسية، وتتفاقم الصراعات الإقليمية. منطقتنا أشبه بحلقة نار".

وأضاف أوزيل أن حزب الشعب الجمهوري يشاطر أوروبا مخاوفها الأمنية، مشددا على أهمية تعزيز مكانة تركيا كدولة ديمقراطية ودستورية.

وحذر أوزيل قائلا: "في العلاقات مع تركيا، سيكون خطأ فادحا إعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية أو الأمنية قصيرة الأجل على حساب الديمقراطية".