سرايا القدس تقول إنها سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية

وكالات

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها سيطروا على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، اليوم السبت، إن مقاتليها فجروا عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية إسرائيلية متوغلة في شارع 5 شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونفذت المقاومة الفلسطينية اليوم عددًا من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي تركز معظمها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأوقعت قتلى ومصابين بين صفوفهم، في وقت يعاني فيه جنود الاحتلال من الإنهاك والإهمال.

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى 879، إضافة إلى 6012 جريحًا، وفق معطيات جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني.