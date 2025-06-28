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المستشار الألماني السابق يحذر من التوهم بشأن خطط بوتين

02:00 م السبت 28 يونيو 2025

المستشار الألماني السابق أولاف شولتس

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برلين- (د ب أ)

حذّر المستشار الألماني السابق أولاف شولتس خلال المؤتمر العام لحزبه الاشتراكي الديمقراطي من التوهم بشأن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شولتس اليوم السبت في برلين إن بوتين يعتزم التمسك بغزوه لأوكرانيا، و"يرغب في توسيعه أكثر"، مضيفا في المقابل أنه لا ينبغي السماح لبوتين بالنجاح في تغيير الحدود بالقوة، موضحا أن بوتين كسر بذلك عقودا من التفاهم المتبادل في أوروبا ما بعد الحرب.

وذكر شولتس أنه تم استخلاص نتائج من لحظة التحول هذه، وقال: "سيصبح الجيش الألماني أقوى، وسيبلغ التعاون داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) أبعادا جديدة. هذا صحيح"، مؤكدا ضرورة إدراك حجم المهمة.

وطالب شولتس بأن يزيد أصحاب الدخول المرتفعة مساهمتهم في تمويل القدرات الدفاعية، مشيرا إلى أن من الغريب أنهم يتحدثون حتى عن تخفيضات ضريبية، وقال: "هذه فاتورة حسابية مثيرة للاهتمام... أنا شخصيا أعتقد أننا مطالبون هنا بإظهار تضامن جديد في بلدنا".

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