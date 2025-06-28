"كان يُعتقد أنه ميت".. شمخاني يحضر جنازة القادة بطهران (صورة)

وكالات

ظهر مسؤول عسكري وسياسي إيراني رفيع المستوى، كان يُعتقد في السابق أنه ميت، في جنازة رسمية للقادة العسكريين والعلماء النوويين الذين قُتِلوا خلال الصراع الذي استمر 12 يومًا مع إسرائيل، بحسب صور نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت إسرائيل ووسائل الإعلام الإيرانية عن مقتل علي شمخاني، أحد المساعدين المقربين للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في أعقاب الضربات الإسرائيلية غير المسبوقة على إيران في 13 يونيو الجاري.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت لاحق أن شمخاني لا يزال على قيد الحياة، ونشرت رسالة إلى خامنئي من شمخاني جاء فيها "أنا على قيد الحياة ومستعد للتضحية بنفسي".

وظهر شمخاني، اليوم السبت، في صورة نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) خلال الجنازة الجماعية في طهران، متكئا على عصا، محاطًا بأربعة رجال آخرين.

شغل شمخاني في السابق منصب أعلى مسؤول للأمن القومي في إيران وتولى مناصب عليا في الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع.

ويعتبر شمخاني شخصية معروفة في دوائر السياسة الخارجية في واشنطن وأوروبا، وكان يعمل مؤخرًا مستشارًا رئيسيًا لإيران في المحادثات النووية الأخيرة مع الولايات المتحدة ــ والتي توقفت في أعقاب الضربات الإسرائيلية.

وتجمعت حشود كبيرة في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، تلوح بالأعلام واللافتات لتكريم 60 شخصًا، بينهم شخصيات عسكرية رفيعة وعلماء نوويون، قُتِلوا في الصراع الذي استمر 12 يومًا مع إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.