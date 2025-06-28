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مدير منظمة الصحة العالمية: على العالم ألا ينسى السودان

11:44 ص السبت 28 يونيو 2025

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم

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وكالات

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على العالم ألا ينسى السودان فالصراع المستمر تسبب في نزوح أعداد أكبر من أي أزمة أخرى في العالم.

وحذر أدهانوم جيبريسوس، من أن الأمراض في السودان تنتشر بسرعة والمرافق الصحية خارج الخدمة أو تقدم رعاية محدودة.

وأكد مدير عام الصحة العالمية، أن المنظمة تحتاج إلى تمويل عاجل من أجل السودان و تسعى إلى ضمان حصول الناس على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

وأمس الجمعة، ذكر جيبريسوس، أن مرض الكوليرا تفشى في جميع أنحاء السودان باستثناء ولاية واحدة، محذرًا من التدهور الحاد في الوضع الصحي جراء الحرب الدائرة.

وقال جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن معظم المرافق الصحية في السودان باتت خارجة عن الخدمة أو أصبحت تقدم رعاية محدودة في وقت تنتشر فيه الأمراض بسرعة مقلقة.

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