ترامب ينفي دراسة واشنطن صفقة نووية مع إيران بـ 30 مليار دولار

وكالات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير أفادت بأن إدارة ترامب تدرس حالياً مقترحات لتقديم حوافز اقتصادية لإيران تصل إلى 30 مليون دولار، مقابل وقف تخصيب اليورانيوم.

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية قد أفادت، الخميس، بأن إدارة ترامب تدرس هذا الأمر في الأيام الأخيرة، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن المقترح ما يزال في مراحله الأولى.

ورد ترامب على منصته "تروث سوشال" قائلاً: "من هذا الأفّاق في وسائل الإعلام الكاذبة الذي يقول إن الرئيس ترامب يريد منح إيران 30 مليار دولار لبناء منشأة نووية غير عسكرية. لم أسمع قط بمثل هذه الفكرة السخيفة. إنها كذبة كبيرة".