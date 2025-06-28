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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل

10:50 ص السبت 28 يونيو 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

صرح الجيش الإسرائيلي يوم السبت بأنه "تم اعتراضه بنجاح على الأرجح" صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

حذّرت إسرائيل ميليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران من أنها ستواجه حصاراً بحرياً وجوياً إذا واصلت هجماتها.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون هجمات على إسرائيل والسفن في البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية.

وتم اعتراض معظم عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقوها أو لم تصل إلى أهدافها. كما نفذت إسرائيل سلسلة من الضربات "الانتقامية".

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