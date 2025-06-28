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الأونروا: الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات تشغيلية جسيمة

10:35 ص السبت 28 يونيو 2025

الاستجابة الصحية في قطاع غزة

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غزة- (د ب أ)

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت ، بأن الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات تشغيلية جسيمة.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم:"تواصل الاستجابة الصحية في قطاع غزة مواجهة تحديات تشغيلية جسيمة، بما في ذلك إلحاق أضرار كبيرة بالمرافق الصحية".

وأشارت إلى "عقبات أمام التحركات الآمنة وفرض قيود على دخول الإمدادات الطبية والوقود الحرج".

وأضافت :"تستمر عمليات الهدم الجماعي في ظل العملية الإسرائيلية التي بدأت في 21 يناير الماضي والتي دخلت شهرها السادس في شمال الضفة الغربية".

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