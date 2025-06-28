محاولات إسرائيلية لاعتراض صاروخ أُطِلق من اليمن

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه نفّذ محاولات لاعتراض صاروخ أُطلِق من اليمن باتجاه إسرائيل، ورجّح اعتراضه بنجاح.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تنطلق في مدينة بئر السبع ومواقع في جنوب إسرائيل، كما دوت صفارات الإنذار في البحر الميت ومناطق واسعة بالنقب إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وفي السياق ذاته، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية بوقوع دوي انفجار بمنطقة عراد شرق بئر السبع بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل صفارات الإنذار.

وتواصل جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن إطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، شنّ الحوثيون -تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل، كما استهدفوا سفنًا مرتبطة بها في البحر الأحمر، معلنين فرض حظر جوي على مطار بن جوريون، وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا بإسرائيل.