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ترامب يهدد بقصف المنشآت النووية الإيرانية مجددًا

11:17 م الجمعة 27 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيفكر بالتأكيد في توجيه ضربات جديدة إلى المواقع النووية الإيرانية، إذا أظهرت تقارير الاستخبارات في المستقبل وجود تهديدات تتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وأضاف ترامب خلال تصريحاته للصحفيين في البيت الأبيض "بالتأكيد، بلا سؤال، قطعًا.. ويجب أن تكون الضربات لا تُصدق".

وأكد ترامب أنه لا يعتقد أن إيران قادرة في الوقت الراهن على إعادة تفعيل برنامجها النووي، مشيرًا إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة استهدفت منشآت نووية إيرانية، رغم عدم تقديم الإدارة الأمريكية أدلة استخباراتية تدعم المزاعم حول القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب: "دعوني أخبركم أنهم منهكون وإسرائيل منهكة أيضًا لقد تعاملت مع كليهما، وكلاهما أراد تسوية الأمر – كلاهما وقد قمنا بعمل رائع. لكنهم منهكون. آخر ما يفكرون فيه الآن هو السلاح النووي. هل تعلم ما يفكرون فيه؟ إنهم يفكرون في الغد، يحاولون العيش".

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