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أكسيوس: نتنياهو قد يزور واشنطن الشهر المقبل

10:37 م الجمعة 27 يونيو 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي يعتزم زيارة واشنطن يوم الاثنين المقبل، لبحث تطورات الملف الإيراني والحرب في غزة.

وأضاف المسؤولون أن من المتوقع أن يزور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العاصمة الأمريكية واشنطن خلال النصف الثاني من شهر يوليو المقبل.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها، إن هناك ضغوط من الوسطاء للدفع نحو مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس قريبا.

وأضافت المصادر أن الخلاف بين إسرائيل وحماس لا يزال بشأن مسألة وقف الحرب.

وقال مصدر إسرائيلي، إن تل أبيب مستعدة للمفاوضات غير المباشرة في إطار مقترح ويتكوف قبل إرسال وفد إلى القاهرة.

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نتنياهو يزور واشنطن الشهر المقبل تطورات الملف الإيراني الحرب في غزة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس
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