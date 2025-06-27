ترامب ينهي المحادثات التجارية مع كندا بسبب ضرائب شركات التكنولوجيا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر تعليق المحادثات التجارية مع كندا بسبب الضرائب التي تعتزم فرضها على شركات التكنولوجيا، واصفا هذه الضريبة بأنها "هجوم مباشر وواضح على بلادنا".

وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له تروث سوشيال اليوم الجمعة إن كندا أبلغت الولايات المتحدة تمسكها بخططها لفرض الضريبة المقرر دخولها حيز التطبيق يوم الاثنين المقبل.

قال ترامب في منشوره: "بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب جميع المناقشات المتعلقة بالتجارة مع كندا، اعتبارًا من الآن. وسنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام السبعة القادمة".

يذكر أن كندا تفرض ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الكندية والأجنبية التي تتعامل مع مستخدمي الإنترنت في كندا. وسيتم فرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات مثل أمازون وجوجل وميتا وأوبر وأيربانب بنسبة 3% من إيرادات المستخدمين الكنديين. وستُطبق بأثر رجعي، مما سيُلزم الشركات الأمريكية بدفع فاتورة بقيمة ملياري دولار أمريكي بنهاية الشهر.

تبحث كندا والولايات المتحدة تخفيف سلسلة الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على المنتجات الكندية. وقال الرئيس الجمهوري للصحفيين في وقت سابق إن الولايات المتحدة تستعد قريبًا لإرسال رسائل إلى دول مختلفة، لإبلاغها بمعدل الرسوم الجمركية الجديد التي ستفرضها إدارته عليها من جانب واحد.