استقالة وزراء يونانيين على خلفية فضيحة تتعلق بعملية احتيال

(د ب أ)

أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، أنه قبل استقالة وزير زراعة سابق وثلاثة نواب وزراء على خلفية عملية احتيال في إعانات زراعية مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

وشملت الاستقالات حليفا بارزا لميتسوتاكيس، وهو ماكيس فريديس من حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ الحاكم، الذي شغل منصب وزير الزراعة في عام 2020، قبل أن يتولى حقيبة الهجرة، إلى أن استقال اليوم الجمعة.

واتهم سياسيون من المعارضة الوزراء بعدم التحقق بشكل كاف من الإعانات، بل وبمنح امتيازات بدوافع سياسية لمقربين، ودعوا إلى فتح تحقيق برلماني في القضية.

وكان مسؤولون في مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي قد أبلغوا أثينا بالقضية في مارس / آذار من العام الماضي، والتي تعلقت بمعلومات وهمية عن أراض زراعية مزعومة، وصرف إعانات مالية غير مبررة لأراض صخرية، وغابات، بل وحتى أراض تقع عبر الحدود في مقدونيا الشمالية.

وأغلق ميتسوتاكيس، الشهر الماضي، الهيئة اليونانية لصرف ومراقبة مساعدات التوجيه والضمان المجتمعية في اليونان ، وهي الجهة المسؤولة عن صرف الإعانات.

وتم توجيه اتهامات إلى نحو 100 مشتبه بهم، أفادت أنباء بأنهم استولوا على ما مجموعه 9ر2 مليون يورو (4ر3 مليون دولار) من الإعانات بطريقة غير قانونية.