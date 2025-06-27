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جوتيريش يدعو لإدخال المساعدات ووقف فوري لإطلاق النار بغزة

07:15 م الجمعة 27 يونيو 2025

أنطونيو جوتيريش

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وكالات

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، بوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، والإفراج عن جميع الأسرى، بالإضافة إلى ضمان وصول كامل وآمن ومستدام للمساعدات الإنسانية للمجوّعين في القطاع.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استنكر اليوم الجمعة، العثور على أقراص مخدرة داخل أكياس طحين وصلت إلى المواطنين من مراكز توزيع المساعدات في القطاع.

وندد المكتب بهذه الـ"الجريمة البشعة" التي تستهدف صحة المدنيين والنسيج المجتمعي في القطاع الفلسطيني.

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