شرطة أوسلو توجه اتهامات بالاغتصاب إلى نجل زوجة ولي عهد النرويج

(أ ب)

أعلنت شرطة أوسلو، اليوم الجمعة، توجيه تهم إلى ماريوس بورج هويبي، الابن الأكبر لزوجة ولي عهد النرويج، تشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتسبب في أذى جسدي، وذلك بعد تحقيق استمر عدة أشهر في قضية تضم عددا "يتجاوز العشرة" من ما يتردد أنهم ضحايا.

وكان هويبي، نجل زوجة ولي العهد الأميرة ميت ماريت، وربيب ولي العهد الأمير هاكون، موضع تدقيق منذ عام 2024، بعد أن تم اعتقاله مرارا بسبب إدعاءات بارتكاب أعمال اغتصاب، ووجهت إليه تهم أولية بإلحاق أذى جسدي وضرر جنائي.

وقال المدعي في شرطة أوسلو، أندرياس كروزيفسكي، إن هويبي كان متعاونا خلال استجوابه من جانب الشرطة، والذي اكتمل الآن.

وأوضح مدعي الشرطة أنه تم جمع الأدلة في القضية من عدة مصادر، من بينها رسائل نصية، وإفادات شهود عيان، وعمليات تفتيش أجرتها الشرطة.