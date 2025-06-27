الصحة اللبنانية: شهيدة و11 مصابا في غارة إسرائيلية على جنوبي البلاد

بيروت- (د ب أ)

أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الجمعة، على شقة سكنية في مدينة النبطية في جنوبي لبنان، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة بمدينة النبطية أدت إلى استشهاد مواطنة وإصابة أحد عشر مواطنا بجروح، وذلك في حصيلة أولية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة غارتين بين بلدتي الزرارية وأنصار في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأشار بيان وزارة الصحة اللبنانية إلى أن سلسلة الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي في وقت سابق على جنوب لبنان، "أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح طفيفة تم علاجها في أقسام الطوارئ" في حصيلة غير نهائية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، قبل ظهر اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في جنوبي لبنان.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، قبل ظهر اليوم، سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة علي الطاهر ومرتفعات بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، في جنوب لبنان، ملقياً صواريخ ارتجاجبة أحدث انفجارها دوياً هائلاً. وبعد أقل من عشر دقائق جدد الطيران الإسرائيلي غاراته العنيفة على المنطقة نفسها، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن طائراته المقاتلة قصفت موقعاً كان يستخدمه حزب الله لإدارة أنظمته الهجومية والدفاعية في المنطقة، وهذا الموقع هو جزء من مشروع تحت الأرض تم إخراجه من الخدمة نتيجة الغارات، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أب).

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إنه رصد في وقت سابق محاولات من جانب حزب الله لإعادة تأهيل هذا الموقع واستهدف مواقع البنى التحتية في المنطقة.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من جانب حزب الله.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.