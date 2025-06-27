الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا أخرَت المشروع النووي الإيراني

وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الضربات التي نفذتها إسرائيل ضد منشآت إيرانية أدت إلى تأخير المشروع النووي الإيراني لعدة سنوات، مؤكدًا أن العملية حققت جميع أهدافها.

وأضاف المتحدث أن إسرائيل تمكنت من تقليص التهديد الوجودي الإيراني، مشيرًا إلى أن الجيش قضى على أكثر من 30 من أبرز قادة المؤسسة العسكرية والأمنية للنظام الإيراني.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية دمّرت 15 طائرة إيرانية واستهدفت أكثر من 80 منصة صواريخ أرض-جو، مؤكّدًا في الوقت نفسه استعداد الجيش لكل السيناريوهات، واستمراره في مجابهة حركة حماس في غزة وتنفيذ مهمته لتحرير المحتجزين.