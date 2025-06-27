الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في جنوب لبنان

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن هجومًا على موقع كان يُستخدم لإدارة أنظمة النيران والحماية التابعة لحزب الله في منطقة جبل شقيف جنوبي لبنان.

وأضاف الجيش أنه رصد محاولات لإعادة إعمار الموقع، ما دفعه إلى استهداف البنية التحتية في المنطقة.

في السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات عنيفة وواسعة، استهدفت أحراش علي الطاهر ومرتفعات كفرتبنيت والنبطية الفوقا، جنوب البلاد.