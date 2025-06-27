الهند: إجلاء 4400 مواطن من إيران وإسرائيل

نيودلهي- (د ب أ)

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن الهند أجلت أكثر من 4400 مواطن هندي من إيران وإسرائيل حتى الآن، في 19 رحلة طيران خاصة، في إطار عملية /السند/، التي تم إطلاقها في 18 يونيو/حزيران لإعادة رعاياها إلى الوطن، خلال الصراع بين الدولتين.

وأضافت الوزارة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس إن دفعة جديدة من 173 هنديا تم إجلاؤهم من إيران وصلوا إلى نيودلهي في وقت متأخر من ليلة الخميس، على متن رحلة جوية من مدينة يريفان، عاصمة أرمينيا، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي أسبوعي عقد أمس الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندهير جايسوال، ردا على استفسارات بشأن عملية السند، إن نيودلهي تقيم الوضع على الأرض وسيتم اتخاذ قرار بشأن مسار العمل المستقبلي بناء على ذلك.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن إسرائيل وإيران وافقتا على وقف لإطلاق النار.

وجاء الإعلان بعد هجمات شنتها إسرائيل في 13يونيو/حزيران الجاري وعلى مدار قرابة عشرة أيام على مواقع عسكرية ونووية في إيران ، التي ردت بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه إسرائيل.