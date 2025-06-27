المستشار الألماني يدعو لإبرام صفقة سريعا مع ترامب بشأن الرسوم الجمركية

بروكسل- (د ب أ)

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الإسراع في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وقال ميرتس عقب مناقشات في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "السرعة والتيسير الآن أفضل من البطء والتعقيد البالغ"، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُعرّض الشركات الألمانية للخطر، مؤكدا أن هناك حاجة إلى حل، لا سيما لقطاعات السيارات والكيماويات والأدوية وصناعة الآلات والصلب والألومنيوم.

وفي الوقت نفسه، أكد ميرتس أنه لا ينتقد أسلوب التفاوض الحالي للمفوضية الأوروبية المختصة بالأمر، وقال: "لقد اقترحتُ وحثثتُ فقط على ألا نُعقِّد هذا الأمر كثيرا"، مشيرا إلى أنه لم يتبقَّ سوى أسبوعين على التاسع من يوليو/تموز، "ولا يُمكن الاتفاق على اتفاقية تجارية مُعقَّدة خلال هذه الفترة".

وتأتي تصريحات ميرتس على خلفية نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض المزيد من الرسوم الجمركية اعتبارا من التاسع من يوليو المقبل إذا لم يصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في قضايا التجارة. ويبرر ترامب نهجه على وجه الخصوص برغبته في تصحيح اختلالات تجارية مزعومة. في الوقت نفسه، تهدف عائدات الرسوم الجمركية إلى تمويل جزئي على الأقل لوعده الانتخابي المُكلِّف بتخفيضات ضريبية كبيرة. في المقابل، ترى المفوضية الأوروبية الرسوم الجمركية غير مُبرَّرة ومُتعارضة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول مع الولايات المتحدة، تعتزم المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية مُعاكسة على وجه السرعة.

وأعرب ميرتس عن دعمه لهذا المسار، وقال بعد اختتام مناقشات القمة: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، فإن الاتحاد الأوروبي مُستعد وقادر على اتخاذ الإجراءات المناسبة من جانبه".

ولم تُقدّم المفوضية الأوروبية أي معلومات دقيقة حول الوضع الراهن للمفاوضات. ومع ذلك، أكّدت أمس الخميس تلقيها عرضا أمريكيا جديدا للتوصل إلى اتفاق، والذي سيُجرى دراسته حاليا.