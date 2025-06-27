إعلان

ضباط إسرائيليون: تلقينا تعليمات بإطلاق النار على فلسطينيين قرب مراكز المساعدات

10:43 ص الجمعة 27 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشفت صحيفة هآرتس عن شهادات لضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي، أكدوا فيها أنهم تلقوا تعليمات بإطلاق النار على فلسطينيين بالقرب من مراكز تقديم المساعدات في قطاع غزة.

وبحسب الشهادات، أوضح الجنود أن الفلسطينيين الذين تم استهدافهم لم يكونوا مسلحين، ولم يشكلوا أي تهديد.

وأضاف أحد الجنود الإسرائيليين أن مراكز توزيع المساعدات "أشبه بساحة قتال"، ويتم إطلاق النار على طالبي المساعدات وكأنهم "قوة هجوم".

وأشار إلى أن الجيش لا يستخدم وسائل تقليدية لتفريق طالبي المساعدات، بل يتم استخدام "كل أنواع الأسلحة الثقيلة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة مراكز المساعدات إطلاق النار على فلسطينيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

60 ألف منشأة طبية مهددة بالإغلاق.. و"الأطباء" تحذر من أزمة في القطاع الصحي
النبراوي يوضح تفاصيل قرار قيد آخر دفعات خريجي المعاهد الهندسية من حملة الدبلوم الصناعي
توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025- تعرف على التفاصيل