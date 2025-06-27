وكالات

كشفت صحيفة هآرتس عن شهادات لضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي، أكدوا فيها أنهم تلقوا تعليمات بإطلاق النار على فلسطينيين بالقرب من مراكز تقديم المساعدات في قطاع غزة.

وبحسب الشهادات، أوضح الجنود أن الفلسطينيين الذين تم استهدافهم لم يكونوا مسلحين، ولم يشكلوا أي تهديد.

وأضاف أحد الجنود الإسرائيليين أن مراكز توزيع المساعدات "أشبه بساحة قتال"، ويتم إطلاق النار على طالبي المساعدات وكأنهم "قوة هجوم".

وأشار إلى أن الجيش لا يستخدم وسائل تقليدية لتفريق طالبي المساعدات، بل يتم استخدام "كل أنواع الأسلحة الثقيلة".