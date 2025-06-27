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ماكرون يحذر من تداعيات انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي

05:32 ص الجمعة 27 يونيو 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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وكالات

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تداعيات انسحاب إيران المحتمل من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مؤكدًا أن ذلك سيكون "أسوأ سيناريو ممكن".

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالات دولية، أن تصريحات ماكرون جاءت في سياق تصاعد التوترات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، في ظل استمرار الغموض بشأن نوايا طهران حول مستقبل التزاماتها النووية.

ولم تصدر إيران أي إعلان رسمي بشأن الانسحاب من المعاهدة حتى الآن، فيما تواصل الدول الكبرى دعواتها للحفاظ على الاتفاقيات الدولية ومنع أي خطوات قد تزيد من حدة التوتر الإقليمي.

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداعيات انسحاب إيران ماكرون يحذر معاهدة حظر الانتشار النووي
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