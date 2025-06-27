مروحيات تنقل جرحى من خان يونس وسط تكتم إسرائيلي



وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع "حدث أمني صعب" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط تصعيد ميداني متواصل في القطاع.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن تقارير عبرية، أن مروحيات تابعة لجيش الاحتلال قامت بإجلاء جنود مصابين من المنطقة إلى مستشفيات داخل إسرائيل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الحدث أو عدد الإصابات.

يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن تصريح للمتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد فيه موافقة تل أبيب على اقتراح قدّمه المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار المتحدث إلى استعداد إسرائيل للدخول في مفاوضات جديدة، في وقت لا تزال فيه الجهود الدولية مستمرة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق تبادل.