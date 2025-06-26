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مكتب نتنياهو: مستعدون للدخول في مفاوضات

11:55 م الخميس 26 يونيو 2025

نتنياهو

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وكالات

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل وافقت على المقترح الذي قدّمه الوسيط الأمريكي بريت ويتكوف، وأعربت عن استعدادها للدخول في مفاوضات فورية.

وأضاف المتحدث أن حركة حماس هي من تعرقل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مؤقت.

كانت هيئة البث العبرية قالت نقلا عن مصدر إسرائيلي، الخميس، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كانت جزءا من تحرك واسع لإنهاء الحرب في غزة.

وأوضح مصدر مقرب من نتنياهو، أن طلب ترامب بإنهاء محاكمة رئيس الوزراء هو لإعداد الرأي العام لاحتمال منحه عفوا.

وأعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب دعوة الأخير لإلغاء محاكمة نتنياهو.

وأعاد نتنياهو مشاركة تغريدة الرئيس الأمريكي، معلّقا عليها بـ"شكرا لك، لقد تأثرت بشدة بدعمكم الصادق لي ودعمكم المذهل لإسرائيل والشعب اليهودي".

وأضاف نتنياهو: "إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معكم لهزيمة أعدائنا المشتركين، وتحرير أسرانا، وتوسيع دائرة السلام بسرعة".

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