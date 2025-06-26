البث العبرية: طلب ترامب إنهاء محاكمة نتنياهو يهدف لإنهاء حرب غزة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، الخميس، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كانت جزءا من تحرك واسع لإنهاء الحرب في غزة.

وأوضح مصدر مقرب من نتنياهو، أن طلب ترامب بإنهاء محاكمة رئيس الوزراء هو لإعداد الرأي العام لاحتمال منحه عفوا.

وأعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب دعوة الأخير لإلغاء محاكمة نتنياهو.

وأعاد نتنياهو مشاركة تغريدة الرئيس الأمريكي، معلّقا عليها بـ"شكرا لك، لقد تأثرت بشدة بدعمكم الصادق لي ودعمكم المذهل لإسرائيل والشعب اليهودي".

وأضاف نتنياهو: "إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معكم لهزيمة أعدائنا المشتركين، وتحرير أسرانا، وتوسيع دائرة السلام بسرعة".

وكان الرئيس الأمريكي، أعرب عن دهشته من سماع أنباء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ بعدما شهدت "واحدة من أعظم لحظاتها في التاريخ.. والتي يقودها نتنياهو"، وفق تعبيره.

وبعد مشوار نتنياهو بوقت قصير، تقدم محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بطلب لإلغاء شهادته أمام المحكمة خلال الأسبوعين المقبلين؛ كونه مُطالب بتكريس وقته بالكامل للتعامل مع القضايا السياسية والأمنية في ظل الظروف الراهنة.