بتمويل خليجي.. أمريكا تدرس مساعدة إيران في بناء برنامج نووي مدني

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ناقشت إمكانية مساعدة إيران في الوصول إلى حوالي 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني.

وأشارت المصادر، إلى أن من بين الحوافز المحتملة في المحادثات مع إيران إزالة بعض العقوبات والسماح لها بالوصول إلى 6 مليارات دولار موجودة حاليا في حسابات مصرفية أجنبية، لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة مستعدة للمحادثات مع إيران وسيكون من الضروري أن يدفع أحد تكلفة بناء البرنامج النووي المدني "لكننا لن نلتزم بذلك".

وكشف مسؤولون أمريكيون، أن مقترحات طرحت للنقاش مع الإيرانيين مع شرط غير قابل للتفاوض وهو عدم تخصيب إيران لليورانيوم.

وأوضح مصدران، أنه تمت مناقشة التفاصيل خلال اجتماع سري بين المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط تسيف ويتكوف وشركاء خليجيين، قبل يوم من الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية في إيران.

وصرّح مسؤول في الإدارة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة المحادثات مع إيران، لكن سيتعين على طرف ما تمويل بناء البرنامج النووي في إيران، ولن تكون واشنطن ذلك الطرف.

وخلال الأسبوع الماضي، طُرحت فكرة تنص على أن تتكفل إحدى الدول الخليجية بتحمل تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية التي قصفتها الولايات المتحدة بقنابل خارقة للتحصينات، بمنشأة أخرى لا تتضمن التخصيب، وفقا لمصدرين مطّلعين.