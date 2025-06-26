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فرصة لا تُفوت.. نتنياهو يلوح بتحرك غير مسبوق في خريطة السلام

09:32 م الخميس 26 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ما وصفه بـ"الانتصار على إيران" يمثّل فرصة تاريخية لتوسيع نطاق اتفاقيات السلام في المنطقة بشكل غير مسبوق.

وأشار نتنياهو إلى أن الأهداف الرئيسية في المرحلة الراهنة تشمل "تحرير الأسرى" وهزيمة حركة حماس، مؤكدًا أن هذه اللحظة تتيح فرصة سانحة "لا ينبغي تفويتها ولو ليوم واحد".

كانت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر سياسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغطا شديدا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحملة على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضغط ترامب على نتنياهو بدأ قبل الهجوم على إيران واستؤنف فور انتهائه.

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بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتصار على إيران تحرير الأسرى هزيمة حركة حماس
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