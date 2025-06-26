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البيت الأبيض: لا إشارات على أن إيران نقلت اليورانيوم المخصب

09:30 م الخميس 26 يونيو 2025

كارولين ليفيت

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وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، إن إيران لم يعد بإمكانها أن تصنع سلاحا نوويا، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط يبتعد الآن عن الفوضى وإراقة الدماء ويتجه نحو الاستقرار.

وأوضحت ليفيت، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ما زال على تواصل مع الإيرانيين وشركاء واشنطن في دول الخليج للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدة أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية كان أكثر العمليات سرية ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة.

وأشارت ليفيت، إلى أن ويتكوف سيستمر في التواصل بشكل وثيق مع إيران وعبر الوسطاء لا سيما قطر والتي كانت شريكا رائعا، لافتة إلى أن ليس هناك ما يشير إلى أن إيران نقلت المواد المخصبة من المنشآت النووية قبل استهدافها.

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كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض البيت الأبيض إيران نقلت اليورانيوم المخصب المنشآت النووية الإيرانية
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