أكسيوس: ترامب يريد وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت

وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين مطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن رغبته في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، واتفاق عاجل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وبحسب الموقع، فإن ترامب يسعى إلى تسريع جهود التسوية، في وقت يتطلع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء محتمل مع ترامب في البيت الأبيض، بهدف "الاحتفال المشترك" بقصف منشآت البرنامج النووي الإيراني، في إشارة إلى التنسيق العسكري الأخير بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، تتصاعد حدة الانتقادات داخل إسرائيل عقب مقتل سبعة جنود في كمين بخان يونس، حيث كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن بيان غاضب صدر عن عائلات القتلى، اتهموا فيه القيادات العسكرية بـ"التهور والإهمال الجسيم".

وجاء في البيان: "نشعر بالصدمة من حجم الإهمال الذي كشفه الحادث. فقدنا سبعة من محاربينا بسبب تقصير لا يُغتفر. لا يُعقل أن يتحرك الجنود بمعدات قديمة ومعطوبة وسط العمليات القتالية".

وأشار الأهالي إلى أن "الكتيبة 605 هي الوحيدة التي لا تزال تستخدم هذه المعدات المتهالكة"، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن التقصير.