إعلان

نتنياهو عن دعوة ترامب لإلغاء محاكمته: تأثرت كثيرا بدعمك المذهل

08:26 م الخميس 26 يونيو 2025

نتنياهو وترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب دعوة الأخير لإلغاء محاكمة نتنياهو.

وأعاد نتنياهو مشاركة تغريدة الرئيس الأمريكي، معلّقا عليها بـ"شكرا لك، لقد تأثرت بشدة بدعمكم الصادق لي ودعمكم المذهل لإسرائيل والشعب اليهودي".

وأضاف نتنياهو: "إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معكم لهزيمة أعدائنا المشتركين، وتحرير أسرانا، وتوسيع دائرة السلام بسرعة".

وكان الرئيس الأمريكي، أعرب عن دهشته من سماع أنباء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ بعدما شهدت "واحدة من أعظم لحظاتها في التاريخ.. والتي يقودها نتنياهو"، وفق تعبيره.

وبعد مشوار نتنياهو بوقت قصير، تقدم محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بطلب لإلغاء شهادته أمام المحكمة خلال الأسبوعين المقبلين؛ كونه مُطالب بتكريس وقته بالكامل للتعامل مع القضايا السياسية والأمنية في ظل الظروف الراهنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو ترامب نتنياهو يشكر ترامب إسرائيل دعوة ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم
اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟