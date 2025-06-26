فيديو.. البنتاجون ينشر تفاصيل استخدام "القنابل الخارقة" في ضرب المنشآت النووية الإيرانية
وكالات
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن مقطع توضيحي يُظهر آلية عمل القنابل الخارقة للتحصينات، المعروفة باسم "بانكر باستر"، والتي استُخدمت في الهجوم الذي استهدف ثلاث منشآت نووية داخل إيران.
وعرض رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، مقطع فيديو يُظهر تجربة ميدانية للقنبلة، حيث اخترقت الأرض بعمق قبل أن تنفجر، فيما عرضت اللقطات زوايا متعددة لتأثيرها تحت الأرض.
وأوضح الجنرال كين أن هذه القنابل "مصممة للدفن عميقًا ثم أداء مهمتها التفجيرية"، مشيرًا إلى أنها تختلف عن القنابل التقليدية من حيث أنها لا تترك حفرة ارتطام على السطح.
كانت الولايات المتحدة قد نفذت، يوم الأحد 22 يونيو، ضربة عسكرية استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية في كل من فوردو ونطنز وأصفهان.
⭕ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كين، يعلن خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، أن الضربة التي استهدفت المنشآت النووية في إيران كانت "نتيجة لـ15 عامًا من التحضير، شملت تطوير واختبار الأسلحة والتخطيط للعملية"، مؤكدا أن "جميع القنابل التي أُسقطت على منشأة فوردو أصابت… pic.twitter.com/X59enSlnnj— Özbekler (@Ozbeknews) June 26, 2025
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