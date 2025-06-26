إعلان

المجلس الأوروبي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

07:43 م الخميس 26 يونيو 2025

اجتماع المجلس الأوروبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ناقش المجلس الأوروبي خلال قمته اليوم الخميس، التطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وما يتعلق بإيران.

وفي بيان، دعا المجلس الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة، فضلا عن إطلاق سراح غير مشروط للأسرى، من أجل إنهاء الأعمال العدائية في القطاع بشكل دائم.

وجدد المجلس في بيانه، التأكيد على استنكار الاتحاد الأوروبي للوضع الإنساني المتردي في غزة، وكذلك العدد غير المقبول من الضحايا المدنيين، فضلا عن مستويات المجاعة في القطاع.

وطالب المجلس الأوروبي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري دون عوائق وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع.

كذلك، دعا المجلس الأوروبي، إسرائيل إلى تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحياد لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، مؤكدا أن على حكومة الاحتلال الامتثال الكامل بالتزاماتها تجاه بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد المجلس، على ضرورة حماية المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الإغاثي في جميع الاوقات، وكذلك حماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومقار الأمم المتحدة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأوروبي وقف فوري لإطلاق النار بغزة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة إطلاق سراح غير مشروط للأسرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم
اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟