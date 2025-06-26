المجلس الأوروبي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

وكالات

ناقش المجلس الأوروبي خلال قمته اليوم الخميس، التطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وما يتعلق بإيران.

وفي بيان، دعا المجلس الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة، فضلا عن إطلاق سراح غير مشروط للأسرى، من أجل إنهاء الأعمال العدائية في القطاع بشكل دائم.

وجدد المجلس في بيانه، التأكيد على استنكار الاتحاد الأوروبي للوضع الإنساني المتردي في غزة، وكذلك العدد غير المقبول من الضحايا المدنيين، فضلا عن مستويات المجاعة في القطاع.

وطالب المجلس الأوروبي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري دون عوائق وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع.

كذلك، دعا المجلس الأوروبي، إسرائيل إلى تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحياد لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، مؤكدا أن على حكومة الاحتلال الامتثال الكامل بالتزاماتها تجاه بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد المجلس، على ضرورة حماية المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الإغاثي في جميع الاوقات، وكذلك حماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومقار الأمم المتحدة