استطلاع: ارتفاع طفيف في شعبية نتنياهو وحزبه بعد الحرب مع إيران

تل أبيب - (د ب أ)

أظهرت نتائج استطلاع رأي، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ارتفاعا طفيفا في شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزبه "الليكود" لكن ذلك ليس كافيا لكي يقترب ائتلافه الحالي من تشكيل أغلبية.

وكشفت نتائج الاستطلاع، بحسب موقع صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس أن المكاسب التي حققها حزب الليكود بزعامة نتنياهو جاءت على حساب شركائه الحاليين في الائتلاف، وأن الكتلة الائتلافية المؤيدة لنتنياهو ستفوز بـ 49 مقعدا فقط من أصل 120 مقعدا في الكنيست، بينما ستفوز أحزاب المعارضة بـ 61 مقعدا، ومن المتوقع أن تحصل الأحزاب العربية، التي بقيت إلى حد كبير خارج الائتلافات، على 10 مقاعد.

وبحسب نتائج الاستطلاع، من المتوقع أن يفوز حزب الليكود بزعامة نتنياهو بـ 26 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا، بزيادة أربعة مقاعد عن استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الحرب.

وأظهر الاستطلاع أن الحزبين العربين، "الجبهة-العربية للتغيير" و"القائمة العربية الموحدة"، سيفوزان بخمسة مقاعد لكل منهما.

وبحسب نتائج الاستطلاع، سوف يفشل حزب "الصهيونية المتدينة" الشريك في الائتلاف، بقيادة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في الحصول على أصوات كافية لدخول الكنيست المقبل.