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رئيس الأركان الأمريكي عن استهداف قاعدة العديد: خضنا أكبر اشتباك في تاريخنا

05:19 م الخميس 26 يونيو 2025

استهداف قاعدة العديد

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(وكالات)

كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، اليوم الخميس، عن تفاصيل ما وصفه بأكبر اشتباك في تاريخ الجيش الأمريكي، بعد اعتراض الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قاعدة "العديد" الجوية في قطر.

وقال رئيس الأركان الأمريكي، إن منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكية ونظيرتها القطرية تصدتا بنجاح للصواريخ التي أطلقتها إيران، واصفًا العملية بأنها "أكبر اشتباك لمنظومة باتريوت في تاريخ جيشنا".

وأشار المسؤول العسكري الأمريكي، إلى أن الضربة الأمريكية التي استهدفت منشأة "فوردو" النووية الإيرانية كانت "تتويجًا لـ15 عامًا من التحضير المضني، سواء على مستوى التسليح أو خطط التزود بالوقود"، مؤكداً أن "القنابل التي أُسقطت على المنشأة أصابت أهدافها جميعًا بدقة".

وفي رده على تساؤلات بشأن صدق تقارير نتائج الهجوم الأمريكي، شدد رئيس الأركان على أنه "لم يتعرض لأي ضغوط سياسية لتغيير مضمون التقرير المتعلق بالضربات الأمريكية في إيران".

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