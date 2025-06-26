مقتل 18 من عناصر حركة الشباب في قصف جوي بوسط الصومال

مقديشيو- (د ب أ)

قتل الجيش الصومالي 18 من عناصر ميليشيات حركة الشباب ودمّر آليات قتالية في وسط البلاد .

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الخميس، "نفّذت قوات الجيش الوطني، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، عملية جوية دقيقة استهدفت تجمعًا لعناصر الخوارج في منطقة مباح التابعة لإقليم هيران، وسط البلاد".

وطبقا للوكالة، "أسفرت العملية عن مقتل 18 عنصرًا من الميليشيات، إضافة إلى تدمير آليتين عسكريتين كان عناصر الخوارج يستعدون لاستخدامهما في الهروب من موقع الاستهداف".

وأشارت إلى أن "هذه الضربة تأتي ضمن سلسلة عمليات نوعية تهدف إلى تفكيك قدرات الميليشيات المسلحة وشلّ تحركاتها، في إطار الحملة الوطنية المستمرة لتأمين المناطق الوسطى من البلاد وتطهيرها من بؤر الإرهاب".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.