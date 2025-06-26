الصين تعتبر التحالف مع موسكو "دعامة للاستقرار"

بكين- (د ب أ)

قالت الصين إن الدول الصديقة لروسيا في منظمة شنغهاي للتعاون يجب أن تكون " دعامة للاستقرار" في أوقات الاضطرابات العالمية.

وأدلى وزير الدفاع الصيني دونج جون بهذا التصريح خلال اجتماع مع نظرائه من دول منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تشينغداو بشرق الصين. وأضاف أن جمهورية الصين الشعبية على استعداد للدفاع بحزم عن العدالة الدولية تضامنا مع هذه الدول.

وتزامن عقد الاجتماع في تشينغداو تقريبا مع موعد عقد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة لاهاي الهولندية.

ويذكر أن الدول الأعضاء في الناتو أعلنت أمس الأربعاء عن الالتزام باستثمار 5% من إجمالي الناتج المحلي في قطاع الدفاع والأمن سنويا ابتداء من 2035 على أقصى تقدير- أي أكثر من أي وقت منذ الحرب الباردة.

وانتقدت الخارجية الصينية هذا القرار بشدة. وقال المتحدث جو جياكون في بكين إن الناتو يفاقم من التوترات الدولية ويستخدم التطوير العسكري الصيني كذريعة لتوسيع حدوده والتقدم نحو الشرق ومنطقة المحيط الهادئ.

وأضاف أنه إذا كان الناتو يهتم بالأمن في أوروبا والعالم، فإنه يتعين عليه أن يوقف تأجيج المواجهات.