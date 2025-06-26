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الأمن الروسي يعتقل امرأة بتهمة تسريب معلومات عسكرية لأوكرانيا

02:17 م الخميس 26 يونيو 2025

الأمن الروسي

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(وكالات)

أفادت "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألقى القبض على امرأة في مدينة نوفوروسيسك جنوبي البلاد، بتهمة نقل معلومات حساسة إلى الجانب الأوكراني.

ووفقاً للمصادر الأمنية، فإن المشتبه بها زودت الاستخبارات الأوكرانية بمعلومات عن مواقع وتحركات سفن أسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى بيانات حول منشآت الدفاع الجوي الروسية في المنطقة.

وتُعد نوفوروسيسك من أبرز المدن الساحلية الاستراتيجية لروسيا على البحر الأسود، وتضم واحدة من أهم قواعد الأسطول الروسي.

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الأمن الروسي اعتقال امرأة تسريب معلومات عسكرية أوكرانيا
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