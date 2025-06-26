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دخول أول قافلة مساعدات لغزة منذ مارس بتأمين من العشائر الفلسطينية

11:51 ص الخميس 26 يونيو 2025

قافلة مساعدات لغزة

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وكالات
أعلن المفوض العام لهيئة شؤون العشائر، عاكف المصري، نجاح إدخال شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، في أول عملية من نوعها منذ الثاني من مارس الماضي، في ظل ما وصفه بـ"حالة تجويع ممنهجة" يتعرض لها السكان في القطاع المحاصر.

وفي بيان رسمي، أوضح المصري أن الشاحنات دخلت بتأمين كامل من العشائر الفلسطينية، مؤكدًا أن العملية تمثل "جهدًا وطنيًا يعكس وحدة الموقف الشعبي في مواجهة الحصار والتجويع".

وأضاف أن القافلة محمّلة بكميات من الدقيق والمساعدات الغذائية والأدوية الأساسية، وتم تسليمها للجهات المختصة لتوزيعها على المستحقين داخل القطاع.

وأكد المصري أن هذا الإنجاز يشكل "خطوة أولى ضمن سلسلة من الجهود الوطنية الجارية"، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد "مفاجآت" على صعيد كسر الحصار، بما في ذلك إدخال مزيد من الشاحنات المحملة بالمواد الأساسية.

وشدد في ختام تصريحه على أن العشائر الفلسطينية "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناة الشعب"، مؤكداً التزامها بالعمل على توفير احتياجات المواطنين بكل الوسائل المتاحة.

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قافلة مساعدات غزة العشائر الفلسطينية
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