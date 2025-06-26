فيديو صادم في السعودية: شاب يعتدي على رجل مسن أمام مسجد والأمن يرد

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء شخص على رجل مُسن بلحية بيضاء لحظة خروجه من باب مسجد وسط تفاعل واسع دفع بوزارة الداخلية السعودية للتعقيب.

ونشرت الداخلية السعودية صورة (مموهة) من مقطع الفيديو المتداول على صفحتها بمنصة سناب شات، مؤكدة إلقاء القبض على الشخص، وصورة أخرى له بعد ضبطه (من الظهر).

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة منطقة الرياض على شخص ظهر في محتوى مرئي محاولا الاعتداء على آخر أمام مسجد، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إل النيابة العامة".

وتابعت الداخلية في بيانها أنه يجري "القبض على من وثق ونشر ذلك (الفيديو) لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".