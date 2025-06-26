كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدقيق، والسكر، واللحوم، والفول السائب، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-6-2025، بينما انخفضت أسعار الكرونة، والعدس، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.77 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.97 جنيه، بزيادة 57 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.84 جنيه، بزيادة 1.07 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 90.67 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 36.67 جنيه، بزيادة 1.33 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.02 جنيه، بتراجع 5.79 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 64.56 جنيه، بتراجع 4.18 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.45 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.37 جنيه، بزيادة 99 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.9 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.1 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الأرز السائب: 26.96 جنيه، بتراجع 54 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 50.57 جنيه، بزيادة 1.31 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 119.26 جنيه، بتراجع 14.78 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 281.15 جنيه، بزيادة 11.91 جنيه.

كيلو اللبن السائب:29.64 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 107.15 جنيه، بزيادة 6.05 جنيه.