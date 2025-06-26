وكالات

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل ووقف الحرب على قطاع غزة، مطالبًا إياه بإصدار أمر مباشر لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو بإنهاء العمليات العسكرية.

وقال أولمرت، في تصريحاته لقناة "الجزيرة مباشر": أناشد الرئيس الأمريكي أن يصدر تعليماته لنتنياهو بوقف الحرب في غزة.

كما أشار إلى أن تصريحات إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "غير مسؤولة" ولا تعكس توجهات الشارع الإسرائيلي.