

وكالات

قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، إن المواجهة بين إيران وإسرائيل أدت إلى تفاقم حاد في الوضع الإقليمي، مؤكدا أن التطورات الأخيرة تنذر بمزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف بيلاوسوف، خلال كلمته في اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنجهاي للتعاون المنعقد في مدينة تشينجداو الصينية، أن الضربات التي شنتها كل من إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت عسكرية وبنى تحتية داخل إيران تعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط ترتبط بشكل مباشر بالمواجهة بين طهران وتل أبيب.

وأكد استعداد روسيا للعب دور الوسيط في جهود خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، لافتا إلى أن موسكو أعربت منذ اللحظات الأولى عبر مختلف القنوات الدبلوماسية استعدادها لذلك.

وتطرق بيلاوسوف في كلمته إلى سياقات إقليمية، حيث عدد سلسلة من الأزمات المتزامنة التي تفاقم الوضع، من بينها الوضع في سوريا، والكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، والتوترات المتصاعدة في لبنان.

وشدد على أن الوضع العسكري والسياسي على المستوى العالمي يزداد تعقيدا، وسط تصاعد غير مسبوق لمؤشرات النزاع وتفاقم التناقضات الجيوسياسية.

واتهم بيلاوسوف الغرب باتباع "نهج تدميري" للحفاظ على هيمنته العالمية، ما أسفر عن "تقويض أسس الاستقرار الاستراتيجي وتراجع دور المؤسسات الدولية إلى مستويات غير مقبولة".

وأبرز أن "العديد من بؤر التوتر وعدم الاستقرار تتشكل في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك داخل نطاق منظمة شنغهاي للتعاون ومحيطها".

وفي الختام حذر من أن استمرار الحرب في أوكرانيا، والدعم العسكري الغربي لكييف، يهددان بزعزعة استقرار أوروبا نفسها، لافتا إلى أن روسيا لا تزال منفتحة على التسوية السلمية رغم التصعيد المستمر.