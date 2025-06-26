وزير دفاع روسيا: العلاقات مع الصين في مستوى غير مسبوق



وكالات

أشاد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاووسوف، خلال لقائه نظيره الصيني دونج جون في مدينة تشينجداو الصينية، بمستوى العلاقات المتقدمة بين روسيا والصين، مؤكدا أنها بلغت ذروتها وتواصل تطورها بشكل مستمر في جميع المجالات.

وقال بيلاووسوف، إن العلاقات الودية بين بلدينا تشهد نموا متسارعا وغير مسبوق، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى التواصل المباشر والقائم على الثقة بين رئيسي البلدين، والذي يُشكّل حجر الأساس لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية.

وأضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات"، وفقا للعربية.

وأشار إلى تطلع بلاده إلى تعاون وثيق ومثمر مع الجانب الصيني، خصوصًا في إطار منظمة شنجهاي للتعاون، معربًا عن ثقته بأن المحادثات التي جرت اليوم ستُسهم في تعزيز الشراكة الدفاعية الثنائية.

ولفت إلى أن روسيا والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وحرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني، في دلالة على عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

وكان بيلاووسوف قد وصل إلى تشينغداو في زيارة عمل للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، حيث ستُناقش قضايا الأمن الإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي داخل إطار المنظمة.