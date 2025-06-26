إعلان

تقرير: إسرائيل توقف إدخال المساعدات لغزة انتظارا لخطة الجيش

05:46 ص الخميس 26 يونيو 2025

توزيع المساعدات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أوقفت إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مؤقت، حسبما كشف تقرير للقناة 12.

ووفقا لمصدر إسرائيلي، تم إيقاف إدخال المساعدات إلى القطاع المدمر "ريثما يقدم الجيش خطة لمنع حركة حماس من الاستيلاء على المساعدات"، حسبما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وليل الأربعاء، أصدر نتنياهو وكاتس بيانا مشتركا، قالا فيه إن "حماس عادت للسيطرة على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى شمال قطاع غزة وسرقتها من المدنيين"، وفقا لسكاي نيوز.

ولطالما نفت الحركة هذا الاتهام، الذي وجهته لها إسرائيل مرارا وتكرارا.

وذكر بيان نتنياهو وكاتس، أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بتقديم خطة خلال 48 ساعة، لمنع الحركة من السيطرة على المساعدات.

وقبيل بيان رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وجه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش "إنذارا نهائيا" لنتنياهو، قال فيه: "أوقفوا المساعدات لحماس فورا، وإلا فلن أستمر في المشاركة بالحكومة"، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

وقبل أكثر بقليل من شهر، وافق نتنياهو في اجتماع وزاري على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة مجددا، بعد توقف استمر لما يقارب 3 أشهر.

لكن الحصول على بعض الطعام أصبح مغامرة محفوفة بالمخاطر في غزة، إذ قتل مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية أثناء توزيع المساعدات منذ سمحت إسرائيل بإدخالها مجددا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توزيع المساعدات قف المساعدات الغذائية لسطين ماس قف إدخال المساعدات لغزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة