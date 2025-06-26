أحمد الشرع: نعمل على إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية عبر وسطاء



وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن سلطات الإدارة السورية الجديدة تعمل على إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المناطق الآمنة في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد.

وأكد الشرع، في بيان صادر عن مكتب الرئاسة، العمل على إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية عبر مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين، وفقا للعربية.

وأشار البيان إلى أن الشرع التقى وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان.

يشار إلى أن إسرائيل كانت شنت منذ ديسمبر 2024 وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، عشرات الغارات مستهدفة قواعد عسكرية جوية وبحرية وبرية للجيش السوري السابق.

كما توغلت قواتها إلى المنطقة العازلة، وتوسعت في مرتفعات الجولان المحتل وجبل الشيخ، ومناطق أخرى في الجنوب السوري.