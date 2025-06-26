

وكالات

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى قضاء وقت أقل على الانترنت والتركيز على أداء مهامه.

وقال لولا دا سيلفا: "في هذا العالم غير الهادئ، حيث يوجد رئيس مثل هذه الدولة الكبيرة كالولايات المتحدة، عليه أن يفكر أكثر في ما يقوله ويقضي وقتا أقل على الانترنت ويهتم أكثر بأداء مهام رئيس الدولة".

ودعا الرئيس البرازيلي ترامب كذلك إلى التفكير أكثر في تطوير التجارة الحرة وتعزيز التعددية وتحقيق السلام، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "لقد كان لدينا رئيس مماثل، وبصراحة كانت مصالح البلاد تهمه أقل من أي شيء آخر، وما كان أهم بالنسبة له هو تلبية احتياجاته الصغيرة وغير القانونية أحيانا".

ولم يذكر لولا دا سيلفا اسم الرئيس الذي تحدث عنه، لكن وسائل الإعلام رآت في ذلك إشارة ضمنية إلى الرئيس السابق جاير بولسونارو المعروف بمواقفه اليمينية وتأييده لترامب.