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وزير مالية إسرائيل يُهدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم وقف المساعدات لغزة

04:44 ص الخميس 26 يونيو 2025

وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن إعلام إسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، هدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم وقف المساعدات لغزة، وفقا للعربية.

وفي وقت سابق، هدد سموتريتش، أن كل من ينتمي لحماس "مصيره الموت" واستهدفنا رجال الشرطة التابعين لها بعد الهدنة.

وأشار إلى أن هناك اتفاق مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس على ضرورة القضاء على قدرات حماس العسكرية.

وتابع الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتريتش: "يجب ألا نذهب إلى صفقة الآن مع حماس".

وأضاف: أطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بالصمود ومواصلة الضغط العسكري وعدم التراجع إلى الخلف وإبرام صفقة.

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