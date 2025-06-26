روسيا تٌعلن تدمير مسيرتين متجهتين إلى موسكو



وكالات

قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين استهدفتا العاصمة.

وأضاف سوبيانين، أن متخصصين يفحصون حطاما متناثرا على الأرض، بحسب الغد.

ونقلت وكالات أنباء عن هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) قولها إن مطار فنوكوفو الدولي في موسكو أوقف الرحلات المغادرة والقادمة لتجنب المخاطر.

وفُرضت قيود لبعض الوقت في مطارات واقعة على نهر الفولجا.

وأفاد حاكم منطقة فورونيج الحدودية في وقت سابق، أن أكثر من 40 طائرة مسيرة دُمرت على مدار اليوم.

وأعلن حاكم منطقة بريانسك الواقعة على الحدود أيضا، تدمير سبع مسيرات.

وذكرت وزارة الدفاع، في تقرير صدر في وقت سابق من المساء، أنه تم تدمير 18 طائرة مسيرة خلال ثلاث ساعات في عدة مناطق تمتد عبر وسط روسيا وجنوبها.

ووقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء اتفاقية مع مجلس أوروبا، الهيئة الأوروبية المولجة تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين عن الحرب الروسية على بلاده.