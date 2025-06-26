عشرات الألمان قرروا مغادرة إسرائيل رغم وقف إطلاق النار مع إيران

وكالات

قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن عشرات الألمان قرروا مغادرة المنطقة على الرغم من أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران لا يزال صامدا.

وتعرضت إسرائيل لموجة جديدة من الهجمات الجوية الإيرانية بعد دخول الولايات المتحدة الحرب بين ليلة وضحاها وقصفها عدة مواقع نووية إيرانية.

وأضافت الخارجية في منشور لها أنه "على الرغم من هدوء الوضع، إلا أن 76 ألمانياً جدداً يغادرون المنطقة" بمساعدة القوات المسلحة الألمانية (البوندسفير).

وكتبت الوزارة أن الحكومة الألمانية ساعدت نحو 800 مواطن ألماني على مغادرة المنطقة من خلال رحلات جوية خاصة نظمتها، وفقا لروسيا اليوم.

وعند السابعة صباحا من يوم الثلاثاء، دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بين طهران وتل أبيب حيّز التنفيذ، ويقضي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل يوم 13 يونيو الجاري.

من جهته، أكد رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي ايال زامير أنه بالرغم من دخول وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران حيز التنفيذ، إلا أن "أمامهم الكثير من التحديات، ولا وقت للراحة والتراخي".

وفي تصريح مفاجئ، لم يستبعد ترامب احتمال استئناف الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل في المستقبل القريب، رغم حالة الإنهاك التي يعاني منها الجانبان جراء القتال المستمر لأيام.

وجاء ذلك بعد دقائق فقط من قول ترامب إن التصعيد العسكري بين الطرفين قد لا يستأنف، في تناقض يظهر الغموض الذي يكتنف المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط.

في حين حذر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور الأربعاء، من أنه "إذا ارتكب العدو خطأ، فسنرد بقوة، كما فعلنا في الأيام الاثني عشر الماضية".