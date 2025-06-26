إعلان

ترامب: لا يوجد في تاريخ إسرائيل من قاتل بشجاعة أو كفاءة أكبر من نتنياهو

03:03 ص الخميس 26 يونيو 2025

ترامب ونتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل لأن تلغي فورا محاكمة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتهم فساد، زاعما أن القضية الملاحق بها عبارة عن حملة اضطهاد.

وفي رسالة مطولة نشرها على منصته تروث سوشل للتواصل الاجتماعي، ادعى ترامب أنها حملة اضطهاد لرجل قدم الكثير هي بالنسبة لي أمر لا يصدق.

وزعم ترمب أن نتنياهو يستحق أفضل من ذلك بكثير، وكذلك إسرائيل، مطالبا بإلغاء محاكمة نتنياهو أو أن يصدر عفو عنه.

وقال لإنه لا يوجد في تاريخ إسرائيل من قاتل بشجاعة أو كفاءة أكبر من بيبي نتنياهو -حسب مزاعمه-.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن الصراع بين إسرائيل وإيران قد يتجدد، وربما قريبا، مؤكدًا أنه هو مَن جعل إسرائيل وإيران تلتزمان بوقف إطلاق النار، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب ونتنياهو محاكمة نتنياهو إسرائيل هجوم المستوطنين الإسرائيليين انضمام دول جديدة للتطبيع مع إسرائيل دول جديدة للتطبيع مع إسرائيل وحدات كوماندوز إسرائيلية إيران إيران تفتح مجالها الجوي فوق شرق البلاد إيران تفتح مجالها الجوي تضرر المنشآت النووية في إيران إيران مستعدة لإبرام اتفاق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة