

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل لأن تلغي فورا محاكمة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتهم فساد، زاعما أن القضية الملاحق بها عبارة عن حملة اضطهاد.

وفي رسالة مطولة نشرها على منصته تروث سوشل للتواصل الاجتماعي، ادعى ترامب أنها حملة اضطهاد لرجل قدم الكثير هي بالنسبة لي أمر لا يصدق.

وزعم ترمب أن نتنياهو يستحق أفضل من ذلك بكثير، وكذلك إسرائيل، مطالبا بإلغاء محاكمة نتنياهو أو أن يصدر عفو عنه.

وقال لإنه لا يوجد في تاريخ إسرائيل من قاتل بشجاعة أو كفاءة أكبر من بيبي نتنياهو -حسب مزاعمه-.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن الصراع بين إسرائيل وإيران قد يتجدد، وربما قريبا، مؤكدًا أنه هو مَن جعل إسرائيل وإيران تلتزمان بوقف إطلاق النار، وفقا للغد.